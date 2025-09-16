كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4 سيدات لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لاستقطاب راغبي المتعة دون تمييز، بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، ممارسة المتهمات نشاطًا غير مشروع، تبين أن 3 منهن لهن معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبطهن، وبمواجهتهن أقررن بممارسة نشاطهن الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.