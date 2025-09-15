7 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد محطة الإرسال.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من حلوان اتجاه العاصمة الادارية مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.