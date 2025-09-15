بالوعة الموت.. زوج يعتدي على زوجته ويلقي بها في مصرف صحي

كتب- عاطف مراد:

في جريمة صادمة تعكس قسوة لا توصف، اعتدى عامل على زوجته ضربًا حتى أفقدها النطق والحركة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بدلًا من إنقاذها أو التوجه بها إلى المستشفى، حملها وألقى بها في بالوعة صرف صحي، حتى عُثر على جثتها متحللة.

المجني عليها شيماء (29 عامًا)، والمتهم أشرف (31 عامًا)، كانا يقيمان في الإسكندرية قبل أن ينتقلا للعمل والسكن مؤخرًا في مرسى مطروح، حيث عملا معًا في جمع الخردة واستأجرا إحدى الشقق السكنية.

وبحسب التحريات، فقد تعرّف المتهم على المجني عليها منذ نحو عام، وتوطدت علاقتهما حتى تزوجا عرفيًا، إلا أن الخلافات بدأت تظهر بين الزوجين في الآونة الأخيرة، وتصاعدت حدتها لتصل إلى اعتداءات جسدية متكررة على الزوجة.

مساء يوم 13 أغسطس الماضي، كانت الزوجة على موعد مع وصلة تعذيب معتادة، لكن هذه المرة لم يقوَ جسدها على التحمل، فسقطت أرضًا فاقدة القدرة على النطق والحركة.

أخذ الزوج يفكر في طريقة للتخلص من زوجته لإبعاد الشبهات عنه، فحملها على عربة يستخدمها في عمله، وتخلص منها بإلقائها في بالوعة صرف صحي.

عقب الحادث، توجه الزوج إلى قسم الشرطة وحرر محضرًا يفيد باختفاء زوجته. وبعد نحو 48 ساعة، وأثناء قيام أحد العمال بتسليك بالوعة الصرف الصحي، عُثر على جثة شبه متحللة، فأبلغ الشرطة التي انتقلت إلى الموقع، وناظرت الجثة، ليتبين أنها تعود إلى الزوجة المبلغ عن فقدانها.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة زوجها، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

تم عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

