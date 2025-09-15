إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو استهداف عنصر إجرامي بأسيوط.. ومصرعه في تبادل إطلاق نار

11:17 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

المضبوطات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية ما جرى تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يزعم استهداف أحد الأشخاص داخل منزله بأسيوط، مما أسفر عن مصرعه وضبط نجله دون وجه حق.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، وبناءً على إجراءات قانونية، استهدفت القوات عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة سبق اتهامه في 9 جنايات متنوعة، إضافة إلى نجله الذي له معلومات جنائية، لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واتخاذ مسكنهما بدائرة مركز شرطة منفلوط وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وأضاف البيان أن المتهمين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فور استشعارهما قدومها، فتم التعامل معهما، ما أسفر عن مصرع العنصر الإجرامي وضبط نجله، وعُثر بحوزتهما على 35 قطعة سلاح ناري تنوعت بين 3 بنادق آلية، و12 بندقية خرطوش، و20 فرد خرطوش.

وشددت الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة ملاحقة مروجي الادعاءات الكاذبة.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تبادل إطلاق نار الأسلحة النارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي