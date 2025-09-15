كتب - علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية ما جرى تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يزعم استهداف أحد الأشخاص داخل منزله بأسيوط، مما أسفر عن مصرعه وضبط نجله دون وجه حق.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، وبناءً على إجراءات قانونية، استهدفت القوات عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة سبق اتهامه في 9 جنايات متنوعة، إضافة إلى نجله الذي له معلومات جنائية، لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واتخاذ مسكنهما بدائرة مركز شرطة منفلوط وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وأضاف البيان أن المتهمين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فور استشعارهما قدومها، فتم التعامل معهما، ما أسفر عن مصرع العنصر الإجرامي وضبط نجله، وعُثر بحوزتهما على 35 قطعة سلاح ناري تنوعت بين 3 بنادق آلية، و12 بندقية خرطوش، و20 فرد خرطوش.

وشددت الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة ملاحقة مروجي الادعاءات الكاذبة.

