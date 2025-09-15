الداخلية تكشف تفاصيل تحرش لفظي بسيدة داخل نادٍ بالمعادي

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصور، يتضمن تضرر إحدى السيدات من تعرضها للتحرش اللفظي أثناء وجودها داخل أحد الأندية بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة المعادي تلقى بتاريخ 13 الجاري بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم، اتهمت خلاله أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظيًا أثناء تواجدها داخل النادي.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول، ويقيم بدائرة القسم. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

