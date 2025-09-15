انقلاب ميكروباص بأطفيح وإصابة 6 أشخاص (تفاصيل)

إعلان

10:14 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:
أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث مروري إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بصحبتها ونش مروري لرفع آثار الحطام وتسيير حركة المرور.

وكشفت المعاينة الأولية أن اختلال عجلة القيادة من السائق أدى إلى انقلاب السيارة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

انقلاب ميكروباص حادث مروري حادث انقلاب ميكروباص سيارات الإسعاف
