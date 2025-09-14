ساحر مزيف في قبضة الأمن.. دجال يبتز ضحاياه باسم "العلاج الروحاني"

القاهرة - مصراوي:

وسط عالم مزدحم بالخرافة والطمع في الأمل، وقع عدد من المواطنين فريسة في شباك نصاب خطير، ادّعى امتلاكه قدرات روحانية خارقة، ووعدهم بالشفاء مقابل المال.

المتهم، الذي تبيّن أن له سوابق جنائية، لم يكتفِ بممارسة أعمال الدجل وجهًا لوجه، بل لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي للترويج لوهمه وإغراء ضحاياه الجدد.

لكن خيوط اللعبة لم تدم طويلًا. تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة كشفت المستور، وأكدت تورطه في عمليات نصب مُحكمة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه داخل نطاق قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول مليء بالأدلة التي توثق نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، لم يجد سبيلًا للإنكار، فأقر بتفاصيل جرائمه كما وردت في التحريات لتسدل الأجهزة الأمنية الستار على حيلة جديدة من حيل "تجار الوهم".