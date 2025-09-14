إعلان

ضبط شخص وفتاتين بتهمة ممارسة الدعارة داخل ناد صحي في حدائق أكتوبر

04:46 م الأحد 14 سبتمبر 2025

ضبط شخص وفتاتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته مسكن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، بدون تمييز.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة؛ لممارسة الأعمال المنافية لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (سيدتين، أحد أشخاص "له معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ممارسة الدعارة حدائق أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام