ضبط شخص وفتاتين بتهمة ممارسة الدعارة داخل ناد صحي في حدائق أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته مسكن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، بدون تمييز.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة؛ لممارسة الأعمال المنافية لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (سيدتين، أحد أشخاص "له معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.