كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة باستخدام أسلحة بيضاء بموقف سيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة ثانٍ بورسعيد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول يضم 5 أشخاص (لـ2 منهم معلومات جنائية، وأحدهم مصاب بجرح في الذراع)، وطرف ثانٍ يضم 3 أشخاص (2 منهم مصابان بكدمات وسحجات متفرقة)، بسبب خلاف على تحميل الركاب.

وعقب انصراف الطرف الثاني مستقلاً سيارة "أجرة"، قام الطرف الأول باللحاق بهم مستخدمين سيارة أجرة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتبادلت الأطراف الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض مستخدمة في الواقعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

