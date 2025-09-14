إعلان

غلق 139 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

12:05 م الأحد 14 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 139 محلًا مخالفًا لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وأسفرت الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال، مع عرضها على النيابة العامة.

الكهرباء وزارة الداخلية المخالفات
