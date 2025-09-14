كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل رقم "ب و د 5"، حيث وصلت قيمة المزايدة عليها حتى الآن إلى 625 ألف جنيه بمشاركة 4 متزايدين، على أن تنتهي المزايدة اليوم الأحد.

ويمكن للراغبين في الحصول على لوحات معدنية مميزة اتباع الخطوات التالية عبر البوابة الإلكترونية لمرور مصر:

1- الدخول على موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

2- اختيار أيقونة "لوحتك".

3- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

4- الضغط على "كوّن لوحتك الآن".

5- كتابة أرقام وحروف اللوحة المطلوبة ثم الضغط على "بحث".

ويتم إرسال الطلب إلى إدارة الموقع لإدراجه ضمن اللوحات المطروحة في أقرب مزاد، وفي حالة الفوز، يمكن السداد باستخدام البطاقة الائتمانية أو الدفع النقدي عبر أحد فروع البنوك.

