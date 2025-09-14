إعلان

لوحة سيارة مميزة تتخطى 600 ألف جنيه.. تعرف على خطوات التزايد عبر بوابة مرور مصر

11:55 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

بوابة مرور مصر الإلكترونية

كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل رقم "ب و د 5"، حيث وصلت قيمة المزايدة عليها حتى الآن إلى 625 ألف جنيه بمشاركة 4 متزايدين، على أن تنتهي المزايدة اليوم الأحد.

ويمكن للراغبين في الحصول على لوحات معدنية مميزة اتباع الخطوات التالية عبر البوابة الإلكترونية لمرور مصر:

1- الدخول على موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

2- اختيار أيقونة "لوحتك".

3- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

4- الضغط على "كوّن لوحتك الآن".

5- كتابة أرقام وحروف اللوحة المطلوبة ثم الضغط على "بحث".

ويتم إرسال الطلب إلى إدارة الموقع لإدراجه ضمن اللوحات المطروحة في أقرب مزاد، وفي حالة الفوز، يمكن السداد باستخدام البطاقة الائتمانية أو الدفع النقدي عبر أحد فروع البنوك.

لوحة معدنية

بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحات معدنية
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام