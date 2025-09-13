كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بفض مشاجرة باستخدام خرطوم مياه داخل محطة وقود.

وأفادت التحريات بأن المشاجرة وقعت بتاريخ 11 الجارى أمام أحد المقاهي داخل محطة وقود بدائرة مركز شرطة أبو كبير، حيث تدخل أحد العاملين بالمحطة باستخدام خرطوم مياه مخصص لغسيل السيارات لفض الاشتباك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وهم: ثلاثة طلاب من الطرف الأول، واثنان من الطرف الثاني، بالإضافة إلى العامل الظاهر بالمقطع، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأكدت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على أولوية الجلوس داخل المقهى، حيث تطورت من مشادة كلامية إلى اشتباك بالأيدي دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



