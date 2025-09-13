محمد يطلب طلاق زوجته: "شوفت صور سفاري صادمة من ماضيها"

كتبت-فاطمة عادل:

أقام "محمد.ك"، البالغ من العمر 35 عامًا، دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد عامين فقط من زواجه، مبررًا طلبه باكتشاف صور قديمة لزوجته مع خطيبها السابق.

وقال الزوج إنه تزوج بعد خطوبة استمرت 6 أشهر، معتقدًا أنه اختار شريكة حياته المناسبة، لكن الصدمة وقعت حين عثر بالصدفة داخل هاتفها على صور عديدة تجمعها بخطيبها السابق في رحلات و"خروجات" خاصة، الأمر الذي اعتبره خيانة رغم وقوعها قبل الزواج.

وأوضح "محمد" أنه واجه زوجته بتلك الصور، لكنها ردت قائلة: "دي صور قديمة قبل ما أعرفك"، وهو ما رآه استهتارًا بمشاعره، مؤكدًا أنه شعر بانهيار ثقته في زوجته، وأن حياته الزوجية لم تعد ممكنة بعد تلك المواجهة.

وأشار إلى أنه حاول التعايش مع الأمر وإقناع نفسه بأن الماضي انتهى، لكن الشك تسلل إلى قلبه وأصبح عاجزًا عن النظر إلى زوجته كما كان من قبل، معتبرًا أن إخفاء تلك التفاصيل يرقى إلى الكذب الذي يهدم أي علاقة قائمة على الصراحة والاحترام.

وأكد الزوج أنه لم يسعَ إلى فضائح أو مشكلات، لكنه يرى أن استمرار الحياة الزوجية بات مستحيلًا، وأن الطلاق هو الحل الوحيد لبدء حياة جديدة خالية من الشكوك والجرح النفسي.

وأضاف أن الخلافات انتقلت إلى العائلتين، ما دفعه إلى رفع دعوى طلاق للضرر حملت رقم 367 لسنة 2024 أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن دون صدور حكم نهائي.