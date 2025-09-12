إعلان

قبل ما تبيع أو ترخص.. إزاي تستخرج شهادة براءة الذمة بسهولة؟

11:09 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

موقع النيابة العامة لخدمات المرور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

شهادة براءة الذمة تُعد من أهم المستندات المطلوبة عند بيع أو شراء سيارة أو عند تجديد الترخيص، إذ تُثبت خلو المركبة من أي مخالفات مرورية غير مسددة.

وتتيح الجهات المختصة أكثر من وسيلة للحصول على الشهادة بسهولة، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني.

الوسائل المتاحة لاستخراج الشهادة:

مكاتب البريد:

يتوجه مالك السيارة إلى أقرب مكتب بريد ومعه بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة، وفي حالة عدم وجود مخالفات يقوم بدفع رسوم الشهادة والحصول عليها فورًا.

منصة مصر الرقمية:

يمكن التقديم إلكترونيًا عبر المنصة، وتُسلم الشهادة للمواطن من خلال البريد إلى محل إقامته.

موقع النيابة العامة لخدمات المرور:

يتيح الموقع الاستعلام عن المخالفات وسدادها إلكترونيًا، ثم طلب استخراج شهادة براءة الذمة بعد الدفع.

في حالة وجود مخالفات:

لا يتم استخراج الشهادة إلا بعد سداد جميع المخالفات، وإذا وجد المواطن أن المبلغ غير صحيح أو مبالغ فيه، يمكنه تقديم تظلم عبر مكتب البريد أو المنصات الإلكترونية لإعادة مراجعة المخالفات والتأكد من صحتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهادة براءة الذمة مخالفات مرورية استخراج شهادة براءة الذمة موقع النيابة العامة لخدمات المرور منصة مصر الرقمية مكاتب البريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام