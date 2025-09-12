قبل ما تبيع أو ترخص.. إزاي تستخرج شهادة براءة الذمة بسهولة؟

كتب- صابر المحلاوي:

شهادة براءة الذمة تُعد من أهم المستندات المطلوبة عند بيع أو شراء سيارة أو عند تجديد الترخيص، إذ تُثبت خلو المركبة من أي مخالفات مرورية غير مسددة.

وتتيح الجهات المختصة أكثر من وسيلة للحصول على الشهادة بسهولة، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني.

الوسائل المتاحة لاستخراج الشهادة:

مكاتب البريد:

يتوجه مالك السيارة إلى أقرب مكتب بريد ومعه بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة، وفي حالة عدم وجود مخالفات يقوم بدفع رسوم الشهادة والحصول عليها فورًا.

منصة مصر الرقمية:

يمكن التقديم إلكترونيًا عبر المنصة، وتُسلم الشهادة للمواطن من خلال البريد إلى محل إقامته.

موقع النيابة العامة لخدمات المرور:

يتيح الموقع الاستعلام عن المخالفات وسدادها إلكترونيًا، ثم طلب استخراج شهادة براءة الذمة بعد الدفع.

في حالة وجود مخالفات:

لا يتم استخراج الشهادة إلا بعد سداد جميع المخالفات، وإذا وجد المواطن أن المبلغ غير صحيح أو مبالغ فيه، يمكنه تقديم تظلم عبر مكتب البريد أو المنصات الإلكترونية لإعادة مراجعة المخالفات والتأكد من صحتها.