الداخلية تكشف حقيقة فيديو "عاطل التبين" وتؤكد: ادعاء كاذب

05:37 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

فيديو عاطل التبين

background

كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة التبين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وطلب مبالغ مالية منه بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 1الجارى قام المذكور (عنصر إجرامي - مقيم بالقاهرة) بإحداث إصابته بنفسه مستخدما سلاح أبيض، وادعائه على غير الحقيقة بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة التبين بالقاهرة بالتعدي عليه وإحداث إصابته وطلب مبالغ مالية منه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات مكن إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وعلل ادعائه الكاذب لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية فيديو "عاطل التبين ادعاء كاذب وزارة الداخلية إحداث إصابته
