إعلان

ضبط 3 أشخاص تورطوا في استغلال 26 طفلًا في التسول بالقاهرة والجيزة

03:22 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

ضبط 3 أشخاص تورطوا في استغلال 26 طفلًا في التسول ب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، 3 أشخاص؛ لاتهامهم باستغلال 26 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وكشفت التحريات أن الأطفال كانوا يُدفع بهم إلى الشوارع لممارسة أعمال التسول وبيع السلع البسيطة، مما عرضهم للخطر. وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر تسليمه لإحدى دور الرعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التسول أعمال التسول مباحث رعاية الأحداث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام