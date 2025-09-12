ضبط 3 أشخاص تورطوا في استغلال 26 طفلًا في التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 3 أشخاص تورطوا في استغلال 26 طفلًا في التسول ب

كتب - عاطف مراد:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، 3 أشخاص؛ لاتهامهم باستغلال 26 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وكشفت التحريات أن الأطفال كانوا يُدفع بهم إلى الشوارع لممارسة أعمال التسول وبيع السلع البسيطة، مما عرضهم للخطر. وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر تسليمه لإحدى دور الرعاية.