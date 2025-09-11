كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء شخصين على آخر باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وتبين أنه بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال مالك مغسلة سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة مع شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بنفس الدائرة.

وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول الجيرة، قام خلالها الشقيقان بالاعتداء على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما قطعتان من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.