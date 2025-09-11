كتب- محمود الشوربجي:

حددت المحكمة المختصة، جلسة 24 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات على حكم حبسهم 4 سنوات.

وكانت محكمة جنح 6 أكتوبر، برئاسة المستشار إياد حبيش، قد قضت في جلستها السابقة بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه عن الاتهام الأول، والحبس سنة مع النفاذ وغرامة 100 جنيه عن الاتهام الثاني، وغرامة 50 جنيهًا عن الاتهام الثالث، مع إلزام كل متهم بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه لكل من المجني عليهما رنا إبراهيم ونزال يوسف.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 13 أغسطس الماضي، حين طارد المتهمون، وهم طلاب جامعيون وسائق يعمل لدى «أوبر»، سيارة الطالبتين على طريق الواحات بمدينة أكتوبر، ما تسبب في اصطدامها بسيارة نقل متوقفة، وإصابتهما بجروح وتهشم سيارتهما.

اقرأ أيضا:

مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل

"أثناءانتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟