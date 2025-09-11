تجديد حبس سائق اتهمته سيدة بالتحرش بنجلها في حدائق القبة

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس سائق "توك توك" اتهمته سيدة بالتحرش بنجلها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وقالت المجني عليها، إن المتهم تلفظ بألفاظ نابية ووجهها إلى نجلها وحاول لمس جسده.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش جنسيًا ولفظيًا بنجلها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

بالفحص، تبين تلقي قسم الشرطة بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بنجلها.

وعلى الفور تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مدعيًا أن ما بدر منه كان على سبيل المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

