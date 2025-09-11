الداخلية تضبط 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، حيث نجحت خلال 24 ساعة في ضبط 123,555 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما أسفرت الحملات عن فحص 2,118 سائقًا، تبين إيجابية 128 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1,029 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب ومخالفات التراخيص والأمن والمتانة، إلى جانب فحص 171 سائقًا، ثبت إيجابية 13 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 17 حكمًا، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.