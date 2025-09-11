ضبط سائق تعدى بالسب على مواطن في الإسكندرية

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص وهو يتعدى بالسب والشتم على أحد المواطنين في الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن الواقعة حدثت بتاريخ 6 من الشهر الجاري، حين تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغًا من مواطن أفاد بتضرره من قائد ميكروباص كان يقود برعونة في نطاق القسم، وعند معاتبته له قام الأخير بسبّه وشتمه.

وأسفرت التحريات عن تحديد السيارة "سارية التراخيص" وضبط قائدها، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.