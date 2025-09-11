أحمد يطلب فسخ عقد زواجه: "مش عايزاني أبقى أب عشان شغلها"



كتبت- نور العمروسي:

أقام "أحمد.ع"، مهندس يبلغ من العمر 32 عامًا، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، يطلب فيها فسخ عقد زواجه من زوجته "مريم.أ" البالغة من العمر 28 عامًا وتعمل مدرسة، مبررًا طلبه بإهمالها لشؤون المنزل ورفضها الإنجاب بسبب انشغالها بعملها "مش عايزاني أبقى أب عشان شغلها".

وقال أحمد في دعواه، التي حملت رقم 709 لسنة 2025، إنه تزوج من مريم منذ عامين، لكنه لم يشعر يومًا بالاستقرار الأسري، موضحًا: "منذ بداية زواجنا، طلبت زوجتي تأجيل فكرة الإنجاب بحجة التفرغ لعملها، ووافقت على مضض، لكنها استمرت في رفض الفكرة تمامًا لاحقًا، مما حرمني من حلم الأبوة."

وأضاف: "زوجتي لا تهتم بالمنزل، لم تطبخ منذ أن تزوجنا، تخرج إلى عملها صباحًا وتعود في الخامسة مساءً، ثم تطلب وجبات جاهزة من مصروف البيت. طلبت منها مرة أن تُعد لي وجبة "محشي"، لكنها رفضت بحجة التعب والإرهاق."

وأشار أحمد إلى أن الخلافات بينهما تصاعدت بعد أن رفضت زوجته المساهمة بجزء من راتبها في مصاريف المنزل، قائلًا: "عندما ينفذ مصروف البيت قبل نهاية الشهر، أطلب منها أن تساعدني بجزء من دخلها، لكنها ترفض وتقول إنها تعمل لتصرف على نفسها فقط."

وتابع الزوج: "لا تنظف المنزل ولا تغسل الملابس، أعود من عملي لأجدها تناولت الطعام وخلدت للنوم، بينما أتولى أنا مسؤولية التنظيف والغسيل، حتى عندما طلبت منها فقط نشر الغسيل رفضت، وقالت لي: (هات شغالة)."

وأوضح أحمد أنه عندما لجأ إلى أسرة زوجته يشكو لهم تصرفاتها، جاء ردهم مخيبًا للآمال، إذ أبدوا دعمهم الكامل لابنتهم، مؤكدين أن "ابنتهم موظفة ولا تقدر على الجمع بين العمل وأعمال المنزل"، وأن "الإنجاب قسمة ونصيب"، بل واعتبروا أنها "غير مؤهلة حاليًا لتربية الأطفال".

واختتم أحمد حديثه قائلًا: "شعرت أن لا أحد يقف بجانبي، وفقدت الإحساس بأنني متزوج. لجأت إلى القضاء بعد أن استنفدت كل الحلول الودية، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى الآن."