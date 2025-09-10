إعلان

20 أكتوبر.. محاكمة فادي خفاجة أمام "الاقتصادية" في قضية سب الفنان مجدي كامل

09:01 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

فادي خفاجة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ عاطف مراد:

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 20 أكتوبر المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، الفنان فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.

وحرر الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد محضرًا بمديرية أمن الجيزة، يتهمان فيه فادي خفاجة بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والإساءة لهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

20 أكتوبر المحكمة الاقتصادية قضية سب فادي خفاجة الفنان مجدي كامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا