كتب ـ عاطف مراد:

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 20 أكتوبر المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، الفنان فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.

وحرر الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد محضرًا بمديرية أمن الجيزة، يتهمان فيه فادي خفاجة بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والإساءة لهما.