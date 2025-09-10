ماذا ينتظر نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"؟

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة السادس من أكتوبر؛ رفض استئناف "علي" نجل الفنان محمد رمضان، لعدم حضور الطفل، وتأييد حكم إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، في واقعة الاعتداء بالضرب على زميله داخل نادي نيو جيزة، بعد تصالح الطرفين.

وبشأن ما إذا كان هذا القرار يعد حكما نهائيا بإيداع الطفل، أوضح عصام عمر المحامي بالنقض، أن القرار الصادر ضد نجل محمد رمضان ليس نهائيًا، حيث لا تزال هناك خطوات قانونية متاحة للطعن على الحكم، مؤكدًا أن تأييد الحكم لا يعني بالضرورة ثبوت نهائيته.

لكن بحسب عصام عمر، المحامي بالنقض، فإن القرار الصادر ليس نهائيًا، ولا يزال أمام الطفل مساران قانونيان:

الأول: تقديم معارضة استئنافية على الحكم، وفي هذه الحالة يجب حضور الطفل ووالده أمام المحكمة لإعادة النظر في قرار الإيداع.

الثاني: سحب القضية من التداول، وعرضها على المحامي العام الأول لنيابة الطفل بالجيزة، حيث يوقع المجني عليه وولي أمره على التصالح رسميًا، ليصدر بعدها قرار بوقف تنفيذ العقوبة، وتنقضي الدعوى بالتصالح.