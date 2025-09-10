إعلان

بعد منشور متداول.. ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة بالقاهرة

11:28 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

كتب - عاطف مراد:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصورة، يوثق واقعة تحرش ارتكبها سائق ميكروباص بحق إحدى السيدات أثناء استقلالها السيارة معه في القاهرة.

وأوضحت التحريات أنه لم يتم تحرير أي بلاغ رسمي بالواقعة حتى الآن، إلا أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وحددت السيارة وقائدها.

وتبين أن السائق لا يحمل رخصة تسيير ويقيم بالقاهرة، حيث جرى ضبطه على الفور.

وبمواجهته بما ورد في المنشور، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما نُشرت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة
