الداخلية تضبط 35 طفلًا متسولًا وتعيدهم إلى أسرهم بالقاهرة والجيزة

11:22 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية

كتب - عاطف مراد:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 35 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء ممارستهم أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم وعدم تعريضهم للخطر مرة أخرى.

وفي الحالات التي تعذر الوصول إلى أسر الأطفال المضبوطين، تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإيداعهم في دور رعاية متخصصة توفر لهم الحماية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية لحماية الأطفال من الاستغلال والمخاطر المجتمعية، ومواجهة الممارسات التي تهدد أمنهم وسلامتهم أو تؤثر على الأمن العام.


