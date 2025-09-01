إعلان

4 حالات اختناق في حريق شقة بحدائق القبة

10:54 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

حريق شقة بحدائق القبة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق نتيجة حريق شبَّ داخل شقة سكنية بحدائق القبة مساء الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من غرفة عمليات النجد بتصاعد الدخان من عقار بشارع سمة الوايلي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق العاشر لبرج سكني مكون من 12 طبقا (عمارات أولاد رجب) مما أسفر عن سقوط 4 حالات اختناق حالتهم مستقرة.

رجال الدفاع المدني حاصروا مصدر النيران ومنعوا امتداده إلى الوحدات المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

