كتب- أحمد عادل:

تباشر نيابة المقطم، تحقيقاتها مع الراقصة "بوسي" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، أثناء رقصها بملابس خادشة وإيحاءات منافية للآداب العامة.

وكنت وزارة الداخلية أعلنت ضبط راقصة تُدعى "بوسي" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس وطرق اعتبرتها التحريات خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.

وقالت الوزارة في بيان لها إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام المتهمة بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها.

وبمواجهتها، أقرت بنشر الفيديوهات المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق عائد مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.