إعلان

خلاف على أجرة ينتهي بسائق داخل قسم دمنهور

05:29 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

السائق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر شخص من سائق سيارة أجرة بدعوى قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة وحدوث مشادة كلامية بينهما وتعديه عليه حال معاتبته لقائد السيارة بالبحيرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "منتهية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكى؛ لخلاف على قيمة الأجرة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف على أجرة شماجرة مخدرات رخصة سيارة أجرة دمنهور البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة