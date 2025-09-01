خلاف على أجرة ينتهي بسائق داخل قسم دمنهور

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر شخص من سائق سيارة أجرة بدعوى قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة وحدوث مشادة كلامية بينهما وتعديه عليه حال معاتبته لقائد السيارة بالبحيرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "منتهية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكى؛ لخلاف على قيمة الأجرة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.