"بث محتوى خادش وغسل الأموال".. قرار قضائي بشأن البلوجر علياء قمرون

كتب- أحمد عادل:

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر الشهيرة بـ"علياء قمرون" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد رفضت استئناف البلوجر علياء قمرون على قرار حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من أرباح تطبيق "تيك توك".

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط الأجهزة الأمنية للبلوجر "علياء قمرون"، المقيمة بمحافظة المنوفية، حيث أقرت خلال التحقيقات بارتكابها الواقعة، واعترفت بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر حساباتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الممارسات التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

