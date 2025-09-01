إعلان

فيديو مشاجرة يثير الجدل.. الداخلية تكشف ما حدث في المنيرة الغربية ؟

12:50 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

مشاجرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبالتتبع أمكن تحديد الواقعة، حيث تبين أنها مشاجرة بين طرفين: الأول سائق مركبة "توك توك"، والثاني سائقين آخرين للمركبة نفسها، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.
وأضاف البيان أن المشاجرة تطورت إلى تعدٍ متبادل بالضرب، وتمكنت القوات من ضبط طرفي الواقعة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض.
وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المنيرة الغربية محافظة الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة