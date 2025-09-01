فيديو مشاجرة يثير الجدل.. الداخلية تكشف ما حدث في المنيرة الغربية ؟

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبالتتبع أمكن تحديد الواقعة، حيث تبين أنها مشاجرة بين طرفين: الأول سائق مركبة "توك توك"، والثاني سائقين آخرين للمركبة نفسها، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

وأضاف البيان أن المشاجرة تطورت إلى تعدٍ متبادل بالضرب، وتمكنت القوات من ضبط طرفي الواقعة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.