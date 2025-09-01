كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، نظر محاكمة البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة"، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، قائلة أمام هيئة المحكمة: "فيديوهاتي مش خادش للحياء.. أنا بطلع محجبة".

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة "أم سجدة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، إلى جانب إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعتي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ وإيحاءات خادشة وخروج عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين (ربتا منزل – مقيمتان بمحافظتي القاهرة والقليوبية)، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات الإلكترونية.

