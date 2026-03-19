المركز القومي للمسرح يعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة "زكريا الحجاوي"

كتب : محمد لطفي

06:00 ص 19/03/2026

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، نتائج الدورة الأولى (2025 - 2026) من مسابقة "زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية".

وقد تلقت إدارة المسابقة الأبحاث خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 28 فبراير 2026، وقامت لجنة التحكيم المكوّنة من نخبة الأساتذة المتخصصين في الأدب الشعبي والفنون التطبيقية والفنون الشعبية، وهم: الدكتور خالد عبدالحليم أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والقائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور سمر سعيد شعبان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، والدكتور فتحي عبد الوهاب الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بتقييم الأعمال المشاركة التي وصل عددها إلى ٣١ بحثًا، وأسفر التحكيم عن النتائج التالية، جاءت في المركز الأول الباحثة أمل فوزي أحمد عوض عن بحثها "من الذاكرة الجمعية إلى الهيمنة الخوارزمية نحو إطار حوكمة قانوني/تقني لحماية الفنون الشعبية".

وفازت بالمركز الثاني الباحثة كوثر علي إبراهيم عن بحثها "تجليات الموروث الفرعوني في الممارسات الشعبية المعاصرة"، وفازت بالمركز الثالث الباحثة نعمات حامد حسان عن بحثها "الجذور الفرعونية للرقص الشعبي المصري المعاصر. دراسة في الثقافة والاستمرارية".

ومن المقرر أن يقام لاحقًا حفل رسمي لتسليم الجوائز للفائزين، إلى جانب إصدار كتاب يضم الأبحاث الفائزة ضمن إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بما يعكس حرص الوزارة على دعم الباحثين الشباب وإحياء التراث المصري الأصيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المركز القومي للمسرح جوائز مسابقة زكريا الحجاوي المسرح المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تختلف شرائح استهلاك الكهرباء للعداد الكودي عن العداد التقليدي؟.. مصدر
أخبار مصر

هل تختلف شرائح استهلاك الكهرباء للعداد الكودي عن العداد التقليدي؟.. مصدر
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
شئون عربية و دولية

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
حوادث وقضايا

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
"أمطار تصل إلى حد السيول في هذه المنطقة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم
أخبار مصر

"أمطار تصل إلى حد السيول في هذه المنطقة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية