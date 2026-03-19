أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، نتائج الدورة الأولى (2025 - 2026) من مسابقة "زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية".

وقد تلقت إدارة المسابقة الأبحاث خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 28 فبراير 2026، وقامت لجنة التحكيم المكوّنة من نخبة الأساتذة المتخصصين في الأدب الشعبي والفنون التطبيقية والفنون الشعبية، وهم: الدكتور خالد عبدالحليم أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والقائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور سمر سعيد شعبان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، والدكتور فتحي عبد الوهاب الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بتقييم الأعمال المشاركة التي وصل عددها إلى ٣١ بحثًا، وأسفر التحكيم عن النتائج التالية، جاءت في المركز الأول الباحثة أمل فوزي أحمد عوض عن بحثها "من الذاكرة الجمعية إلى الهيمنة الخوارزمية نحو إطار حوكمة قانوني/تقني لحماية الفنون الشعبية".

وفازت بالمركز الثاني الباحثة كوثر علي إبراهيم عن بحثها "تجليات الموروث الفرعوني في الممارسات الشعبية المعاصرة"، وفازت بالمركز الثالث الباحثة نعمات حامد حسان عن بحثها "الجذور الفرعونية للرقص الشعبي المصري المعاصر. دراسة في الثقافة والاستمرارية".

ومن المقرر أن يقام لاحقًا حفل رسمي لتسليم الجوائز للفائزين، إلى جانب إصدار كتاب يضم الأبحاث الفائزة ضمن إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بما يعكس حرص الوزارة على دعم الباحثين الشباب وإحياء التراث المصري الأصيل.