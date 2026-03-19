مقر إقامة وزير الخارجية والدفاع.. رصد مسيرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية بواشنطن

كتب : مصراوي

06:26 ص 19/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

رصد مسؤولين أمريكيين طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن، في تطور أمني لافت يأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأفاد 3 أشخاص مطلعين على التفاصيل، أن الطائرات شوهدت فوق قاعدة "فورت ماكنير"، التي تضم مقار إقامة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، فيما لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد مصدرها.

ووفقا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، فإن الجيش عزز إجراءات المراقبة والتأهب، في ظل حالة الاستنفار المرتبطة بالضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واحتمالات اتساع نطاق التهديدات.

أشار التقرير إلى أن تحليق عدة طائرات مسيرة خلال إحدى الليالي في الأيام العشرة الماضية دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية، وعقد اجتماع في البيت الأبيض لبحث سبل التعامل مع الحادثة.

في سياق متصل، رفعت قواعد عسكرية أميركية عدة مستوى التأهب الأمني إلى درجة "تشارلي"، التي تشير إلى وجود تهديد محتمل، من بينها قاعدة "ماكغواير-ديكس-ليكهورست" في نيوجيرسي وقاعدة "ماكديل" في فلوريدا، التي تضم القيادة المركزية الأمريكية.

وتزامن ذلك مع إصدار واشنطن تحذيرا أمنيا عالميا لبعثاتها الدبلوماسية، وإجراء مراجعات فورية للإجراءات الأمنية، تحسباً لما وصفته بـ"تداعيات محتملة" للتصعيد في الشرق الأوسط، وفقا لسكاي نيوز.

