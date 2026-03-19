

نجحت القوات في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم فوريًا، لضمان حماية المواطنين بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع أي تجاوزات تخل بالأمن العام.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن تحريات مركز شرطة الحسينية أكدت أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من والد زوجة الشاكي المقيم بالخارج. وأوضحت المعلومات أن 3 أشخاص اعتدوا على الشاكي بالسب والضرب "بدون إصابات" بداخل مسكنه بمركز الحسينية، إثر نشوب خلافات مالية سابقة بينهم تتعلق ببعض المعاملات التجارية المشتركة، مما أدى لتصاعد وتيرة النزاع وتوثيقها بمقطع فيديو.

خلافات مالية

أقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة لذات السبب المتعلق بـ خلافات مالية نشبت بينهم وبين المجني عليه بمدينة الحسينية. ومن جانب آخر، تم اقتياد المتورطين الثلاثة لديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في واقعة الاعتداء والسب بداخل مسكن الأسرة بالشرقية.