كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتجار المخدرات، حيث تمكنت من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بالظهير الصحراوي في منطقة أبو رديس.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على طن و200 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و245 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، إضافة إلى بندقية آلية.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 46 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

اقرأ أيضا:

