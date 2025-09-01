إعلان

متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 35 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

11:50 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

رفع سيارات متروكة ومتهالكة

background

كتب- علاء عمران:
عزَّزت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنَّت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية.

متروكة ومتهالك الإدارة العامة لمرور القاهرة القاهرة الجيزة
