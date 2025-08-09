السجن 5 سنوات لمتهمين في قضية بيع طفلة وتزوير شهادة ميلاد بالمقطم

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمين "ر. م"، و"ع. ح" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما ببيع طفلة حديثة الولادة والاتجار بها، وتزوير شهادة ميلاد لنسبها إلى زوجين لا ينجبان.

كما عاقبت المحكمة "ف. ك" و"أ. ه" بالسجن 3 سنوات لكل منهما، بينما انقضت الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول "م. ك" لوفاته.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، عن تفاصيل واقعة بيع الطفلة "ش. ن" وتزوير مستندات رسمية لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "م. ك" تاجر فاكهة، و"ف. ك" ربة منزل، و"ر. م" ربة منزل، و"أ. ه" سائق، و"ع. ح" طبيب بيطري -يحمل جنسية إحدى الدول العربية-، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة "ش. ن" حديثة الولادة بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأول والثانية بمقابل مالي.

وأشارت التحقيقات أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها بسبب مرورها بظروف مالية صعبة، وقام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة وسلمها للمتهمين الأول والثانية مقابل مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانية حضرا إلى المركز الطبي بالمقطم، وتقدما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا لطبيبة نساء وتوليد تفيد أن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز، وبفحص المتهمة تبين عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة مما أثار الشكوك ولاذت بالفرار من مكان الواقعة.

وخلال التحقيقات أكدت طبيبة النساء والتوليد المنسوب إليها تحرير شهادة ميلاد الطفلة أنها لم تجري أو تشرف على عمليات ولادة تخص المتهمة الثانية، وبضبط المتهم الخامس عُثر بحوزته على ختم المركز الطبي للمقطم.