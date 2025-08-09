متهم فيها 9 أشخاص.. تأجيل محاكمة "شبكة تجفيف العملة" لـ17 سبتمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين – بينهم متهم كويتي الجنسية – في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة تجفيف العملة"، لجلسة 17 سبتمبر؛ لسماع مرافعة النيابة العامة.

وتضم القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 130 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات للمتهمين بالإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، والنظم المالية والبنكية، والاقتصاد الوطني، عبر شراء العملات الأجنبية من أموال ورواتب المصريين العاملين بالخارج، وتسليم ذويهم قيمتها بالعملة المحلية، بهدف حجب النقد الأجنبي عن النظام المصرفي الرسمي، مما أثر على الاحتياطي النقدي وإمدادات السلع الأساسية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة مع استمرار حبس 7 منهم، وضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.