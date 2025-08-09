إعلان

رفضوا زواجها من حبيبها.. النيابة تحقق في وفاة طالبة بقرص غلة بالصف

06:16 م السبت 09 أغسطس 2025

وفاة طالبة بقرص غلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الصف بالجيزة، التحقيق في واقعة وفاة طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر تناولها قرص غلة سام داخل منزل أسرتها، على خلفية رفض والدها زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة أن الطالبة كانت تربطها علاقة عاطفية بشاب تقدم لخطبتها رسميًا، إلا أن والدها رفض إتمام الزواج، ما أصابها بحالة نفسية سيئة دفعتها إلى تناول قرص غلة سام داخل منزلها، لتفارق الحياة في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوفاة الطالبة داخل منزلها بمنطقة الصف، وبالانتقال والفحص تبين أنها تناولت قرص غلة، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة طالبة انتحار طالبة نيابة الصف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري