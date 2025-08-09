إعلان

مشاجرة بالسلاح بين "سايسين" بالزقازيق.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

03:08 م السبت 09 أغسطس 2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، وظهور أحدهما وهو يحمل سلاحًا أبيض.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة (سايسا سيارات – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية)، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مشاجرة مشادة كلامية
