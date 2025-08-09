إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سير "نقل ثقيل" عكس الاتجاه بالجيزة

11:50 ص السبت 09 أغسطس 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بأحد الطرق بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" والمقطورة وقائدها (سائق – مقيم بالمنوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية السير عكس الاتجاه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان