الداخلية تكشف ملابسات فيديو سير "نقل ثقيل" عكس الاتجاه بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بأحد الطرق بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" والمقطورة وقائدها (سائق – مقيم بالمنوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.