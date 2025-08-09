موظف يقاضي زوجته أمام المحكمة: "مبتعرفش تطبخ حتى بيض"

كتبت– فاطمة عادل:



تقدَّم "رفعت. س" (35 سنة)، موظف بإحدى الشركات الخاصة، بدعوى طلاق للضرر ضد زوجته "سمر. م" (29 سنة)، مبررًا طلبه بأنها "مبتعرفش تطبخ"، مما تسبب له في حالة من الإحباط المستمر، وانعكس سلبًا على حياتهما الزوجية.



وقال "رفعت" في دعواه: "أنا راجل بسيط، مش طالب كتير، بس الأكل بالنسبة لي جزء مهم في حياتي، وكنت فاكر إن بعد الجواز هلاقي اللي تهتم بيا وتطبخ لي، لكن انصدمت إنها مبتعرفش تعمل حتى بيض مسلوق".



وأوضح الزوج أنه حاول مساعدتها مرارًا في تعلم الطبخ، فاشترى لها كتب وصفات، وشجعها على متابعة قنوات الطبخ على مواقع التواصل، لكنها كانت ترفض قائلة: "إنت اتجوزتني عشان شكلي، مش عشان أطبخ لك".



وأشار "رفعت" إلى أنه لم يكن يتوقع أن يتحول موضوع بسيط مثل "الطبخ" إلى سبب رئيسي للخلافات اليومية بينهما، مؤكدًا أنه حاول التكيف وتناول الطعام من الخارج، لكنه لم يعد يحتمل، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على ميزانية المنزل.



وتابع الزوج: "حتى والدتي عرضت تعلمها الطبخ، لكنها رفضت وقالت إنها مش خدامة حد، وإن دي مش مهمتها"، مشيرًا إلى أن زوجته تقضي معظم وقتها في استخدام الهاتف ومتابعة تطبيقات الموضة والمكياج، دون أي اهتمام بالمنزل أو متطلباته.



وأكد "رفعت" أنه رغم مرور أقل من عام على زواجهما، إلا أن العلاقة بينهما أصبحت متوترة بشكل دائم، ولا توجد أي بوادر للتفاهم أو الإصلاح، وهو ما دفعه إلى اللجوء للمحكمة طالبًا الطلاق للشقاق، بعدما فشل في الوصول لحل ودي معها أو مع أهلها.



وحملت الدعوى رقم 249 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.









