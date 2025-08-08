الداخلية تضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بالإسكندرية

كتب -علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة "ملاكي" يسير عكس الاتجاه بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.