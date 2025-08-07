إعلان

باع الوهم لضحاياه.. سقوط نصاب الوظايف الوهمية في الساحل

11:57 م الخميس 07 أغسطس 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التليفزيونية بشأن وجود إعلانات على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الادعاء بقدرة صاحب الحساب على توفير تأشيرات عمل للمواطنين بالخارج.

بالفحص تم تحديد القائم على الحساب عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتفا محمول – 3 بطاقات دفع إلكترونى – جهازا حاسب آلى) بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نصب احتيال فرص عمل الساحل فرص عمل بالخارج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة