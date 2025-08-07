باع الوهم لضحاياه.. سقوط نصاب الوظايف الوهمية في الساحل

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التليفزيونية بشأن وجود إعلانات على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الادعاء بقدرة صاحب الحساب على توفير تأشيرات عمل للمواطنين بالخارج.

بالفحص تم تحديد القائم على الحساب عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتفا محمول – 3 بطاقات دفع إلكترونى – جهازا حاسب آلى) بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.