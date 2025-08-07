الداخلية تضبط قضايا مخدرات وأسلحة وتنفذ 57 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج أمنية كبيرة في مواجهة الخارجين عن القانون.

وضبطت الأجهزة الأمنية 144 قضية مخدرات بحوزة 156 متهمًا، إلى جانب كميات متنوعة من المواد المخدرة، كما تم ضبط 50 قطعة سلاح ناري و729 طلقة نارية، و131 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات كذلك في تنفيذ 57,304 حكم قضائي متنوع، وضبط 15 متهمًا هاربًا، إلى جانب القبض على 19 عنصرًا من القائمين بأعمال البلطجة.

كما شملت الجهود ضبط 245 دراجة نارية مخالفة، و25,731 مخالفة مرورية، وفحص 63 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، ثبت تعاطي 11 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لتحقيق الأمن والانضباط بكافة المحافظات.