كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 117,098 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما شملت الحملات فحص 2,355 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين تعاطي 179 منهم، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.

وفي نطاق الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الحملات 1,147 مخالفة مرورية، كما فُحص 195 سائقًا، ثبت تعاطي 22 منهم للمخدرات، بالإضافة إلى ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 21 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري وردع المخالفين في مختلف المحافظات.