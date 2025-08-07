إعلان

المرور يضبط 118 ألف مخالفة و200 سائق يتعاطون المخدرات في يوم واحد

12:06 م الخميس 07 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 117,098 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما شملت الحملات فحص 2,355 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين تعاطي 179 منهم، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.

وفي نطاق الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الحملات 1,147 مخالفة مرورية، كما فُحص 195 سائقًا، ثبت تعاطي 22 منهم للمخدرات، بالإضافة إلى ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 21 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري وردع المخالفين في مختلف المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المرور المخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم