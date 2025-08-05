كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخرين باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمحافظة البحيرة؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أطراف الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 6 يوليو 2025، ورد بلاغ إلى مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة، بوقوع مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص)، وطرف ثانٍ (4 أشخاص)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، على خلفية خلافات سابقة تتعلق بالجيرة والمصاهرة.

وخلال المشاجرة، قام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول باستخدام ثلاثة أسلحة بيضاء وعصا خشبية، مما أسفر عن إصابتهم. وقد تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على الأدوات المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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