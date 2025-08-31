إعلان

ضربة بشفرة موس..الداخلية تكشف ملابسات خناقة "مصر القديمة"

08:47 م الأحد 31 أغسطس 2025

واقعة الضرب

كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت أجهزة بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على إحدى السيدات لقيامها بالتعدى على فتاة بآلة حادة "شفرة موس"، وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالوجه، كون زوجها شرع في الزواج من الأخيرة.

وحدة الرصد والتحليل بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليها بآلة حادة "شفرة موس"، وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالوجه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكبة الواقعة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة لشروع طليقها فى الزواج من المجنى عليها.

اتخذت الأجهزة الأمنية تخاذ الإجراءات القانونية، حيال السيدة وتولت النيابة العامة التحقيق.

