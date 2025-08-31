الأمن العام يضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكبرة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط نحو 3 أطنان من الدقيق الأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين.

